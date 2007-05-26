Дизайн, програмирование.
Приоритеты дизайна: 3D, логотипы, фирменный стиль
Приоритеты програмирования: системы документооборота, автоматизиция видео- и радио-вещания, потоковые сервера аудио и видео данных, интернет вещание, хостинг, прикладные задачи (архивация, протоколирование, запись действий).
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Портфолио
- Система показа swf роликов331 просмотр
- Комплекс автоматизации радиовещания Cherry442 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
17 лет назад
Супер! Быстро и качественно выполнил работу!
Ответный отзыв
адекватный заказчик проплата быстро (точнее мгновенно)