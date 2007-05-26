PSDRC

Е.А. Безымянников PSDRC

 
41 годРоссия/Вологда
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Дизайн, програмирование.

Приоритеты дизайна: 3D, логотипы, фирменный стиль

Приоритеты програмирования: системы документооборота, автоматизиция видео- и радио-вещания, потоковые сервера аудио и видео данных, интернет вещание, хостинг, прикладные задачи (архивация, протоколирование, запись действий).

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Отзывы заказчиков
rudeo
41 годГермания
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Программа для защиты паролем флэш-файлов
Супер! Быстро и качественно выполнил работу!
адекватный заказчик проплата быстро (точнее мгновенно)
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