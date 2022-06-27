Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: PSelivorstov
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Grid, JS, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50%.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: PSelivorstov
Портфолио
- Верстка10 просмотров
- Верстка10 просмотров
- Landing page11 просмотров