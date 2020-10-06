PUSTOI_KIR

Web - дизайнер
Здравствуйте, хочу предложить свои услуги в создании личного дизайна лендинга. Опыт в Web-дизайне более года. Выполню весь дизайн в Figma и использую в работе дополнительное графическое ПО для лучшего результата, есть примеры проектов.
Здравствуйте, работаю в Web-дизайне более года. Выполню весь дизайн в Figma и использую в работе дополнительное графическое ПО для лучшего результата Photoshop / Illustrator / Lightroom, есть примеры проектов - реализованных.
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