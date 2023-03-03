Любой каприз в области переводов и редактирования текстов за Ваши деньги!
Приветствую Вас на страничке моего аккаунта!
Владею немалым опытом в выполнении заказов.
Достигаю уникальности 98%-100%.
Свободно владею русским, болгарским и украинским языками.
Также имею средний уровень английского языка.
Способен работать с различными вариантами переводов.
Имею неплохой опыт переводов в различными их вариациях, а также в редактировании текста.
Жду от Вас предложений и надеюсь на долгосрочное сотрудничество!