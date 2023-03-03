Любой каприз в области переводов и редактирования текстов за Ваши деньги!

Приветствую Вас на страничке моего аккаунта!

Владею немалым опытом в выполнении заказов.

Достигаю уникальности 98%-100%.

Свободно владею русским, болгарским и украинским языками.

Также имею средний уровень английского языка.

Способен работать с различными вариантами переводов.

Имею неплохой опыт переводов в различными их вариациях, а также в редактировании текста.

Жду от Вас предложений и надеюсь на долгосрочное сотрудничество!