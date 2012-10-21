Flash-баннеры, статические баннеры, Flash-анимация, Флеш
- статические баннеры (JPG, PNG)
- Flash-баннеры простые и с интерактивом, баннеры с 2D Анимацией, Флеш Анимация.
- Flash-Открытки, шапки, карты проезда.
Контактные данные:
skype: pvalerija_ua
ICQ: 591062641
!!! Общаюсь только по переписке (БЕЗ общения голосом)
Форма расчета за работу:
- система WebMoney,
- Яндекс.Деньги,
- карточка ПриватБанка (для Украины);
Портфолио
- "Интернет-аукцион ювелирных изделий" вар.6192 просмотра
- "Интернет-аукцион ювелирных изделий" вар.4186 просмотров
- "Интернет-аукцион ювелирных изделий" вар.5194 просмотра
- Статические баннеры "Игры"183 просмотра
- Банеры для групп в ВК171 просмотр
- Статический баннер "Косметика"264 просмотра
- Статический баннер "Акция 5"178 просмотров
- Статический баннер "Акция 4"155 просмотров
- Статический баннер "Акция 3"209 просмотров
- Баннер 269х345 "Тендеры Казахстана"160 просмотров
- Банерная картинка "ПОДАРОК"147 просмотров
- Статический баннер "Акция 2"163 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Работа исполнителя очень понравилась, талант сразу чувствуется. Человек как будто знает заранее что нужно заказчику . Исполнитель без лишних разговоров сразу вникнул в задачи и успешно ее решил, а главное быстро и качественно, Работа мне понравилась на 100%. Советую всем. Теперь я Ваш постоянный клиент. =)
Ответный отзыв
ТЗ было точно и подробно составлено. Всегда на связи. Корректный и адекватный заказчик, приятный в общении. Свое слово держит. Рекомендую для работы с ним.! )