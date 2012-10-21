PValerijaUA

Валерия Писаренко PValerijaUA

 
55 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Flash-баннеры, статические баннеры, Flash-анимация, Флеш

- статические баннеры (JPG, PNG)

- Flash-баннеры простые и с интерактивом, баннеры с 2D Анимацией, Флеш Анимация.

- Flash-Открытки, шапки, карты проезда.

Контактные данные:

skype: pvalerija_ua

ICQ: 591062641

!!! Общаюсь только по переписке (БЕЗ общения голосом)

Форма расчета за работу:

- система WebMoney,

- Яндекс.Деньги,

- карточка ПриватБанка (для Украины);

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Отзывы заказчиков
kmukhamet
Кайрат 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
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Работа исполнителя очень понравилась, талант сразу чувствуется. Человек как будто знает заранее что нужно заказчику . Исполнитель без лишних разговоров сразу вникнул в задачи и успешно ее решил, а главное быстро и качественно, Работа мне понравилась на 100%. Советую всем. Теперь я Ваш постоянный клиент. =)
ТЗ было точно и подробно составлено. Всегда на связи. Корректный и адекватный заказчик, приятный в общении. Свое слово держит. Рекомендую для работы с ним.! )
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#321
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#876