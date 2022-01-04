Работающие тексты

Здравствуйте уважаемый заказчик.Меня зовут Павел Калинин и я копирайтер. Мои тексты способны раскрыть тему со

всех сторон. На данный момент закончил обучение по 2 ступени в школе копирайтинга Юлии

Волкодав. Имею опыт работы на текстовых биржах TEXT.ru и Advego по необходимости готов предоставить ссылки на профиль. Среднее специальное образование в области

металлорежущих станков позволяет мне уверенно писать статьи на узкоспециализированные

технические темы. Законченная школа искусств по классу народных инструментов

сформировала личный взгляд на современные музыкальные тренды.

Увлекаюсь изучением славянских языков, хорошо понимаю украинский и белорусский язык на слух и в текстовом виде.

В сферу моих интересов также входит внутрироссийский туризм. Проживаю на Среднем Урале. Знаю множество не

попсовых достопримечательностей региона.

Свяжитесь со мной,если вам необходимы:

· SEO-оптимизированные тексты, в том числе с подбором второстепенных слов по программе яндекс вордстат;

· Содержательные описания категорий товаров и услуг;

· Специализированные тексты в области машиностроения,металловедения, металлургии и автоматизации производства;

· Качественный рерайт высокой уникальности, в том числе рерайт автоматических переводов иностранных сайтов;

· Новости и тематические тексты для блога туристической и музыкальной направленности;

· Статьи с HTML разметкой.

Обратившись ко мне, вы гарантированно получите уникальный текст с использованием нескольких источников,

включая иностранные онлайн-ресурсы. Я ценю ваше время, поэтому строго соблюдаю

оговоренные сроки сдачи. Поскольку текст является лицом вашего проекта, особое

внимание уделяю его визуальному оформлению с применением подзаголовков и

списков. К конструктивной критике отношусь положительно, ибо она помогает

профессиональному росту.

Свяжитесь со мной, и это станет вашим первым шагом к успешной реализации задуманного.