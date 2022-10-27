Видеомонтаж

Видеомонтаж Вашего материала. Индивидуальный подход к каждому заказу!Монтажер с опытом работы более 3 лет.Если Вы ищите человека, который сможет сделать:

- свадебного видео

- рекламного ролика

- музыкального клипа

- видео для семейного архива

- имиджевого ролика

- ролика для соцсетей

- видео в качестве подарка (поздравления, сюрприза)

и многого другого - обращайтесь! Буду рад помочь.