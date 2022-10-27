Видеомонтаж
Видеомонтаж Вашего материала. Индивидуальный подход к каждому заказу!Монтажер с опытом работы более 3 лет.Если Вы ищите человека, который сможет сделать:
- свадебного видео
- рекламного ролика
- музыкального клипа
- видео для семейного архива
- имиджевого ролика
- ролика для соцсетей
- видео в качестве подарка (поздравления, сюрприза)
и многого другого - обращайтесь! Буду рад помочь.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визитка видеомонтажера8 просмотров
- Видеорецепт5 просмотров
- Свадебное Слайд-шоу5 просмотров
- Пример работы Видеорецепт5 просмотров