Palumna696

Дизайнер

Работаю с созданием дизайна для печати:

визитки, баннеры, листовки.

Разработаю для вас уникальный дизайн для социальных сетей.

Создам сайт, одностраничник, интернет магазин.

Всегда на связи, работаю по срокам, учитываю все пожелания, очень терпелива, работать со мной одно удовольствие

Пользуюсь программами Photoshop, Corel Draw, Figma.

Телефон для связи +79184405385, к нему же привязан Сбербанк онлайн.

https://www.behance.net/repina_lyudmila ссылка на портфолио.