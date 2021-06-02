Необходимо разработать Telegram-бота с привязкой к системе оплаты. Задача включает настройку функционала для обработки платежей и интеграцию с Telegram для обеспечения корректной работы бота.
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
4 года назад
Необходимо разработать Telegram-бота с привязкой к системе оплаты. Задача включает настройку функционала для обработки платежей и интеграцию с Telegram для обеспечения корректной работы бота.
дизайн 15-20 постов для инстаграмм в одном стиле,тематика －обучение вокалу,нужны красочные ,интуитивно понятные посты, связанные с тематикой обучения