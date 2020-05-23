Разработка и управление сайтами на CMS
Рад что зашли в мой профиль, я front-end разработчик, занимаюсь версткой и созданием сайтов на CMS
Начал заниматься программированием c 16 лет, выпускник imt академии в Днепре.
От меня - ответственный подход к ТЗ и вашему проекту.
От вас - подробное ТЗ
Предоставляю качественные услуги:
- Разработка сайтов на Wordpress
- Верстка psd макетов на WP
- Доработка сайтов а так же макетов
- Разработка Landing-page на bootstrap 4
- Разработка магазинов на WP/OpenCard
- Сайты под ключ
Портфолио
- Landing-page по заказу на WP93 просмотра
- Мой первый сайт на Wp о моей web-студии111 просмотров
- Установка шаблона на платформе Ucoz101 просмотр
- Информационный сайт с новостями на WP90 просмотров
- Сайт по лайфхакам на Wordpress64 просмотра