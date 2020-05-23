Panchenko-web

Илья Панченко Panchenko-web

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка и управление сайтами на CMS

Рад что зашли в мой профиль, я front-end разработчик, занимаюсь версткой и созданием сайтов на CMS 

Начал заниматься программированием c 16 лет, выпускник imt академии в Днепре.

От меня -  ответственный подход к ТЗ и вашему проекту.

От вас - подробное ТЗ

Предоставляю качественные услуги:

  • Разработка сайтов на Wordpress
  • Верстка psd макетов на WP
  • Доработка сайтов а так же макетов
  • Разработка Landing-page на bootstrap 4
  • Разработка магазинов на WP/OpenCard
  • Сайты под ключ