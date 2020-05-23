Разработка и управление сайтами на CMS

Рад что зашли в мой профиль, я front-end разработчик, занимаюсь версткой и созданием сайтов на CMS

Начал заниматься программированием c 16 лет, выпускник imt академии в Днепре.

От меня - ответственный подход к ТЗ и вашему проекту.

От вас - подробное ТЗ

Предоставляю качественные услуги: