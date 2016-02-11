Paninan

Андрей Панин Paninan

 
42 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Работа над сео

    Есть несколько инет проектов. Товарпродается через сайты клиентам, сайты ориентированы на поиск клиентов в конкретных регионах. Есть проекты, построенные на поддоменахтипа таких: [url=http://omsk.rus-buket.ru/bouquets]http://omsk.rus-buket.ru/bouquets[/url]  [url=http://ufa.rus-buket.ru/bouquets]http://ufa.rus-buket.ru/bouquets[/url] ………………… Есть проекты, которые выглядят примерно так: [url=http://velogo.ru/goroda/kupit-velosiped-ufa]http://velogo.ru/goroda/kupit-velosiped-ufa[/url] [url=http://velogo.ru/goroda/kupit-velosiped-omsk]http://velogo.ru/goroda/kupit-velosiped-omsk[/url] [b]……………………..[/b]   Проектов несколько, одни болееэффективны (имеют хорошие позиции и конверсию), другие менее. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
K-S
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Работа над сео
Довольно четкое ТЗ, оперативная обратная связь. Решили проблему в консультации, договорились на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как порядочного заказчика.
Хороший специалист. Понимание задания на высоте, в отличие от некоторых фрилансеров сообщения (даже первые) индивидуальны, а не типа "вот план действий разработанный мною для ВАШЕГО проекта на 4 страницах", а в реальности только общие слова, применимые к любому сайту. Сразу проявил инициативу, и ,по сути, без оплаты решил проблему. Дальнейший выбор специалиста на следующие задания был предопределен эти факторами. Рекомендую.
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