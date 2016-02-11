Хороший специалист. Понимание задания на высоте, в отличие от некоторых фрилансеров сообщения (даже первые) индивидуальны, а не типа "вот план действий разработанный мною для ВАШЕГО проекта на 4 страницах", а в реальности только общие слова, применимые к любому сайту. Сразу проявил инициативу, и ,по сути, без оплаты решил проблему. Дальнейший выбор специалиста на следующие задания был предопределен эти факторами. Рекомендую.