Есть несколько инет проектов. Товарпродается через сайты клиентам, сайты ориентированы на поиск клиентов в конкретных регионах. Есть проекты, построенные на поддоменахтипа таких: [url=http://omsk.rus-buket.ru/bouquets]http://omsk.rus-buket.ru/bouquets[/url] [url=http://ufa.rus-buket.ru/bouquets]http://ufa.rus-buket.ru/bouquets[/url] ………………… Есть проекты, которые выглядят примерно так: [url=http://velogo.ru/goroda/kupit-velosiped-ufa]http://velogo.ru/goroda/kupit-velosiped-ufa[/url] [url=http://velogo.ru/goroda/kupit-velosiped-omsk]http://velogo.ru/goroda/kupit-velosiped-omsk[/url] [b]……………………..[/b] Проектов несколько, одни болееэффективны (имеют хорошие позиции и конверсию), другие менее. ...
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Завершен
8 лет назад