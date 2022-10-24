PankovetsKristin

Веб-дизайнер
Меня зовут Кристина.
Я занимаюсь веб-дизайном и созданием сайтов на Tilda
К каждому проекту я подхожу индивидуально: анализирую рынок, собираю референсы, подбираю шрифты и цвета, - для того, чтобы создать уникальный продукт, подходящий вашему бизнесу. Я заинтересована в том, чтобы принести вашему бизнесу пользу.
Если вам нужно помочь с:
• Созданием лендинга/макета/интерне-магазина
• Адаптивом сайта под мобильные устройства
• Созданием печатной и веб-продукцией
Пишите мне в любой мессенджер и я с радостью вам помогу
Я против войны в Украине!