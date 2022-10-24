PankovetsKristin

Веб-дизайнер

Меня зовут Кристина.

Я занимаюсь веб-дизайном и созданием сайтов на Tilda

К каждому проекту я подхожу индивидуально: анализирую рынок, собираю референсы, подбираю шрифты и цвета, - для того, чтобы создать уникальный продукт, подходящий вашему бизнесу. Я заинтересована в том, чтобы принести вашему бизнесу пользу.

Если вам нужно помочь с:

• Созданием лендинга/макета/интерне-магазина

• Адаптивом сайта под мобильные устройства

• Созданием печатной и веб-продукцией

Пишите мне в любой мессенджер и я с радостью вам помогу