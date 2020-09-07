Качественная верстка сайтов по БЭМ с чистым кроссбраузерным кодом. Точно в срок. Flexbox, CSS3, HTML5, Jquery, JavaScript

Целеустремленный, ответственный и исполнительный. За плечами высшее техническое образование по специальности программист. Имея аналитический склад ума и логическое мышление - в процессе верстки продумываю каждую деталь и подготавливаю удобный и чистый код для программистов.

Гарантия на верстку: В течение недели после передачи архива с версткой и принятия работы бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.

Преимущества:

— Приступаю к работе сразу

— Всегда довожу работу до конца и не срываю сроки

— Постоянно на связи

— Не беру предоплату

Технологии: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, Jquery, SASS/SCSS, Flexbox, Gulp, БЭМ

Услуги:

— Верстка сайтов (валидная, адаптивная, кроссбраузерная). Чистый и понятны код

— CSS3/JS анимация сайтов

— Верстка из любых удобный исходников: PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD

— Правка существующей верстки

Связь :

Email: [email protected]

Телеграмм: @LifeArp

Моя верстка легко интегрируется в любую CMS: WordPress, Joomla, Bitrix, OpenCart и т.д.

Портфолио - https://flyarp.github.io/webfolio/