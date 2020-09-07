Арсений Панов Panov_ArseniiPanov_Arsenii
Целеустремленный, ответственный и исполнительный. За плечами высшее техническое образование по специальности программист. Имея аналитический склад ума и логическое мышление - в процессе верстки продумываю каждую деталь и подготавливаю удобный и чистый код для программистов.
Гарантия на верстку: В течение недели после передачи архива с версткой и принятия работы бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.
Преимущества:
— Приступаю к работе сразу
— Всегда довожу работу до конца и не срываю сроки
— Постоянно на связи
— Не беру предоплату
Технологии: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, Jquery, SASS/SCSS, Flexbox, Gulp, БЭМ
Услуги:
— Верстка сайтов (валидная, адаптивная, кроссбраузерная). Чистый и понятны код
— CSS3/JS анимация сайтов
— Верстка из любых удобный исходников: PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
— Правка существующей верстки
Связь :
Email: [email protected]
Телеграмм: @LifeArp
Моя верстка легко интегрируется в любую CMS: WordPress, Joomla, Bitrix, OpenCart и т.д.
Портфолио - https://flyarp.github.io/webfolio/
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