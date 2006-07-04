Papa_Muerte

Аналог - novoteka.ru. Дизайн будет заказан отдельно.
- $1000Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
2000 ссылок проставить. тематика: грузовики, техника, детали, запчасти. 50% дам предоплаты. мне нужно подробнее, что и за какую работу. сколько за ссылки в каталогах, какая у вас база, сколько за ссылки в досках ... лучше расписать, что ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
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Оплата как за тИЦ, так и за бэклинки... Стабильно и постоянно.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
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требуется переводчик на постоянную удаленную работу. Машинные переводы НЕ КАТЯТ. Оплата - от 1 у.. за страницу А4 (2000 знаков). Тематика - компьютеры, игры, софт.Переводынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Оплата - ставка + премия. Рассмотрю резюме специалистов из близлежащих регионов.Копирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад
Сайт райцентра на Дальнем Востоке. Работа несложная, поэтому недорогая.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется создать сайт под ключ - дизайн, верстка, движок, установка на хостинг. Тематика - развлечения. CMS - бесплатная с WISIWIG-редактором. Аналог сайта - fishki.net, xoxma.com.ua. Жду ваших предложений.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт17 лет назад