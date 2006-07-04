Papa_Muerte

2000 ссылок проставить. тематика: грузовики, техника, детали, запчасти. 50% дам предоплаты. мне нужно подробнее, что и за какую работу. сколько за ссылки в каталогах, какая у вас база, сколько за ссылки в досках ... лучше расписать, что ...