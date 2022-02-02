Paperclip

Максим Пономаренко Paperclip

 
36 летУкраина/Черкассы
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественный аккуратный web дизайн недорого!

Разработаю для Вас строгий или яркий дизайн, в зависимости от целей и задач сайта.

Делаю дизайн для сайтов-визиток, каталогов, интернет-магазинов, корпоративных порталов, так же mobile UI дизайн по приемлемым ценам

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Дизайн сайтов
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