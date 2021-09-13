PapillonJS

Сергей Кочетков PapillonJSPapillonJS
28 летРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет! Я обладаю уверенными знаниями HTML5, CSS3, имею опыт адаптивной верстки под разные разрешения экрана, планшеты и мобильные устройства, владению графическими пакетами (Figma, Photoshop, Avocode), пониманию и имею опыт работы с системой контроля версий (git), знание немецкого языка на уровне В2, английского - Pre-Intermediate
Имею базовые знания JavaScript.
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