PapillonJS

Привет! Я обладаю уверенными знаниями HTML5, CSS3, имею опыт адаптивной верстки под разные разрешения экрана, планшеты и мобильные устройства, владению графическими пакетами (Figma, Photoshop, Avocode), пониманию и имею опыт работы с системой контроля версий (git), знание немецкого языка на уровне В2, английского - Pre-Intermediate

Имею базовые знания JavaScript.