Кроссбраузерная валидная верстка HTML5, CSS3, jQuery
Рад приветствовать вас на моей страничке. Если вы зашли сюда, значит вам нужна качественая верстка с умеренным бюджетом.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE 9+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Graceful Degradation.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Комментирование блоков HTML и CSS кода.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- украинский,
- русский,
- английский (продвинутый уровень),
- немецкий (начальный),
- польский (начальный)
Связь, работа:
- доступен с 9.00 по МСК и до 21.00;
- рабочее время с 10 до 19.
- качество, учет всех пожеланий, прописанных в ТЗ;
- внесение правок в финальную версию сайта если это способствует улучшению UI/UX;
- ответ на все вопросы по ходу работы и написанному коду;
- оперативная и постоянная связь во время сотрудничества.
- карта Приват Банка
- кошелек WebMoney;
- перевод Western Union;
- Яндекс.Деньги
- Не натягиваю верстку на CMS.
- Не берусь за проекты которые мне не нравится.
- Не берусь за проекты с нечитабельным кодом.
- Не принимаю непонятные макеты (краткое руководство для дизайнеров - http://habrahabr.ru/post/173271/ , http://habrahabr.ru/post/197588/ )
Буду рад сотрудничеству.
Отзывы заказчиков
$29
9 баллов
10 лет назад
Ответственный исполнитель. Выполнил полностью ТЗ, несмотря на то, что оно отличалось от его первичного понимания. Держал сроки, добросовестно подошел к выполнению поставленной задачи. Рекомендую
Ответный отзыв
Нормальный и адекватный заказчик. На начальном этапе возникли некоторые разногласия по причине того, что я что-то не понял и заказчик не до конца ясно сказал. Но когда эти моменты выяснились, все стало на свои места. Рад был сотрудничать.
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от 1 дня
#1069