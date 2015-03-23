Paradokso

Роман Paradokso

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка HTML5, CSS3, jQuery

Рад приветствовать вас на моей страничке. Если вы  зашли сюда, значит вам нужна качественая верстка с умеренным бюджетом.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE 9+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Graceful Degradation.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Комментирование блоков HTML и CSS кода.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
Знание языков:

  • украинский,
  • русский,
  • английский (продвинутый уровень),
  • немецкий (начальный),
  • польский (начальный)

Связь, работа:

  • доступен с 9.00 по МСК  и до 21.00;
  • рабочее время с 10 до 19.
Основные принципы работы:

  • качество, учет всех пожеланий, прописанных в ТЗ;
  • внесение правок в финальную версию сайта если это способствует улучшению UI/UX;
  • ответ на все вопросы по ходу работы и написанному коду;
  • оперативная и постоянная связь во время сотрудничества.
Оплата:
  • карта Приват Банка
  • кошелек WebMoney;
  • перевод Western Union;
  • Яндекс.Деньги
Что я НЕ делаю:

  • Не натягиваю верстку на CMS.
  • Не берусь за проекты которые мне не нравится.
  • Не берусь за проекты с нечитабельным кодом.
  • Не принимаю непонятные макеты (краткое руководство для дизайнеров -  http://habrahabr.ru/post/173271/ , http://habrahabr.ru/post/197588/ )
Примеры моих работ - http://paradokso.esy.es/

Буду рад сотрудничеству.

 

Отзывы заказчиков

stepinfuture
Алексей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$29
9 баллов
10 лет назад
Верстка верхнего экрана лендинга на бутстрепе
Ответственный исполнитель. Выполнил полностью ТЗ, несмотря на то, что оно отличалось от его первичного понимания. Держал сроки, добросовестно подошел к выполнению поставленной задачи. Рекомендую
Нормальный и адекватный заказчик. На начальном этапе возникли некоторые разногласия по причине того, что я что-то не понял и заказчик не до конца ясно сказал. Но когда эти моменты выяснились, все стало на свои места. Рад был сотрудничать.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от 1 дня
#1069