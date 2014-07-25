Parfenov_Vitaliy

Виталий Parfenov_Vitaliy

 
54 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка десктопных приложений на C#.NET

Разработка десктопных приложений на C#.NET

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Отзывы заказчиков
onoyko
Павел 
58 летГреция
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
63 отзыва(-1)
$200
9 баллов
9 лет назад
Программа для агентства недвижимости
Отзыв недоступен.
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