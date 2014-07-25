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Виталий
Parfenov_Vitaliy
Parfenov_Vitaliy
54 года
Украина
/
Запорожье
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Разработка десктопных приложений на C#.NET
Разработка десктопных приложений на C#.NET
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"PVA Train Dispatcher" - игра-тренажер
218 просмотров
Отзывы заказчиков
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Павел
onoyko
58 лет
Греция
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
63 отзыва
(-1)
$200
9 баллов
9 лет назад
Программа для агентства недвижимости
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