Parias

Владимир Parias

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка сайтов качественно и в срок. HTML5, CSS3, SCSS, JS. БЭМ.

Технологии:

  • HTML (HTML5),
  • CSS (CSS3)
  • JS
  • SCSS
  • Flexbox
  • БЭМ.
Гарантия на верстку.

﻿В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Портфолио:

﻿https://www.weblancer.net/users/Parias/portfolio/

Буду рад вашему отзыву.