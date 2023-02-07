Верстка сайтов качественно и в срок. HTML5, CSS3, SCSS, JS. БЭМ.

Технологии:

HTML (HTML5),

CSS (CSS3)

JS

SCSS

Flexbox

БЭМ.

﻿В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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Буду рад вашему отзыву.