Верстка сайтов качественно и в срок. HTML5, CSS3, SCSS, JS. БЭМ.
Технологии:
- HTML (HTML5),
- CSS (CSS3)
- JS
- SCSS
- Flexbox
- БЭМ.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- Телеграм: https://t.me/Carmadont
- Email: [email protected]
Буду рад вашему отзыву.
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage Plant30 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Smartloop18 просмотров
- Адаптивная вертска FlexscanMD12 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage WD8 просмотров
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- Адаптивная верстка MNTN с паралакс эфектом9 просмотров