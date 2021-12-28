ParsSchonfeld

Пишу стихи на заказ, осуществляю корректуру и редакцию стихов, редактирую художественные или публицистические тексты (+научные гуманитарного профиля). Пример поэтического творчества (малый вольный сонет):
Ко небылинному, волшебному приволью
Надежд былых “когда ж? Ужель, тогда ль?”
Я взгляд стремил в рассветный час невольно,
Вливая слёз хрусталь в безоблачную даль.
Не правда ль, дух?.. Мне чувства нет другого,
Лишь об прошедшем скорбь, постылая печаль!
Восторженным пусть буду, добрым, вольным:
И всё одно… всё: фальшь!.. И всё мне жаль.
Пусть дух амброзии божественной прекрасный,
Иль хор свирельный фавнов сладострастных
Мне тешат душу ввек: увы! Нет счастья в них!
По что, Даймон, льёшь скорбь ты в этот стих?
Дозволь же мне воздать хоть ныне славу счастью!..
Увы!.. нет мечт: ни прежних. Ни иных.