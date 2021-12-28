ParsSchonfeld

Поэзия, стихи на заказ, корректура и редакция стихов, редакция текстов etc

Пишу стихи на заказ, осуществляю корректуру и редакцию стихов, редактирую художественные или публицистические тексты (+научные гуманитарного профиля). Пример поэтического творчества (малый вольный сонет):

Ко небылинному, волшебному приволью

Надежд былых “когда ж? Ужель, тогда ль?”

Я взгляд стремил в рассветный час невольно,

Вливая слёз хрусталь в безоблачную даль.

Не правда ль, дух?.. Мне чувства нет другого,

Лишь об прошедшем скорбь, постылая печаль!

Восторженным пусть буду, добрым, вольным:

И всё одно… всё: фальшь!.. И всё мне жаль.

Пусть дух амброзии божественной прекрасный,

Иль хор свирельный фавнов сладострастных

Мне тешат душу ввек: увы! Нет счастья в них!

По что, Даймон, льёшь скорбь ты в этот стих?

Дозволь же мне воздать хоть ныне славу счастью!..

Увы!.. нет мечт: ни прежних. Ни иных.