Моя основная цель оставить заказчика довольным!
Почему именно я:
1. Экономия : Качественно сверстаю полностью адаптивный сайт на основе макета для ПК , а это означает что Вам не надо дополнительно тратиться на дизайн макета для мобильных устройств и планшетов!
2. Индивидуальны подход к каждому : Ваши просьбы,пожелания и доработки каких-либо деталей, которые не учтены в макете,(оговоренные до начала работы) будут выполнены без лишних споров и дополнительных затрат!
3. Время : Время - один из самых ценных ресурсов в нашей жизни, я это прекрасно понимаю, и работая со мной вы будете получать полностью готовый проект, в максимально сжатые сроки. Я не заставлю Вас ждать заказ долго, так как всегда укладываюсь в сроки, которые были оговорены на этапе принятия мной проекта!
4. Структура кода : Мой код легко читается, поэтому у других программистов которые в дальнейшем будут работать с версткой не будет возникать никаких проблем!
5. Техническое задание : Техническое задание является одной из важнейших частей любого проекта. Оно помогает избежать разных проблем и неточностей. Не всегда получается составить правильное ТЗ , я же бесплатно помогу его создать или дополнить имеющееся!
Никогда не берусь за работу которую не смогу выполнить, так что если я взялся - будьте уверены, у меня есть опыт работы с подобными проектами и ваш заказ будет доведен до конца!
Поддержка проекта:
В течении 7-ми дней после сдачи проекта, я бесплатно и сразу исправляю все свои ошибки, которые могли быть упущены на этапе проверки работы!
Технологии с которыми я работаю :
HTML5 , CSS(CSS 3) , Css modules , Sass(SCSS) , Flexbox , Grid , Javascript , jQuery ,React.js.
Я пишу только чистый и понятный код , который проходит валидацию(проверку на ошибки). Моя верстка является полностью адаптивной для всех типов устройств, поддерживается всеми популярными браузерами, легко интегрируется на любую систему управления контентом (CMS).
Работаю в основном по безопасной сделке или предоплате. Это удобно и безопасно как для меня так и для вас!
Связь со мной :
Telegram : https://t.me/pasha_rudn
E-mail: [email protected]
Лучше писать в телеграмм.
Если вы дошли до этого момента, и все вышеперечисленное вас устраивает, смело связывайтесь со мной по указанным выше контактам и мы начнем наше сотрудничество!
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