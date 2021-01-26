Качество Цена Срок - три основных принципа моей работы.

﻿﻿﻿﻿Моя основная цель оставить заказчика довольным!

Почему именно я:

1. Экономия : Качественно сверстаю полностью адаптивный сайт на основе макета для ПК , а это означает что Вам не надо дополнительно тратиться на дизайн макета для мобильных устройств и планшетов!

2. Индивидуальны подход к каждому : Ваши просьбы,пожелания и доработки каких-либо деталей, которые не учтены в макете,(оговоренные до начала работы) будут выполнены без лишних споров и дополнительных затрат!

3. Время : Время - один из самых ценных ресурсов в нашей жизни, я это прекрасно понимаю, и работая со мной вы будете получать полностью готовый проект, в максимально сжатые сроки. Я не заставлю Вас ждать заказ долго, так как всегда укладываюсь в сроки, которые были оговорены на этапе принятия мной проекта!

4. Структура кода : Мой код легко читается, поэтому у других программистов которые в дальнейшем будут работать с версткой не будет возникать никаких проблем!

5. Техническое задание : Техническое задание является одной из важнейших частей любого проекта. Оно помогает избежать разных проблем и неточностей. Не всегда получается составить правильное ТЗ , я же бесплатно помогу его создать или дополнить имеющееся!

Никогда не берусь за работу которую не смогу выполнить, так что если я взялся - будьте уверены, у меня есть опыт работы с подобными проектами и ваш заказ будет доведен до конца!

Поддержка проекта:

В течении 7-ми дней после сдачи проекта, я бесплатно и сразу исправляю все свои ошибки, которые могли быть упущены на этапе проверки работы!

Технологии с которыми я работаю :

HTML5 , CSS(CSS 3) , Css modules , Sass(SCSS) , Flexbox , Grid , Javascript , jQuery ,React.js.

Я пишу только чистый и понятный код , который проходит валидацию(проверку на ошибки). Моя верстка является полностью адаптивной для всех типов устройств, поддерживается всеми популярными браузерами, легко интегрируется на любую систему управления контентом (CMS).

Работаю в основном по безопасной сделке или предоплате. Это удобно и безопасно как для меня так и для вас!

Связь со мной :

Telegram : https://t.me/pasha_rudn

E-mail: [email protected]

Лучше писать в телеграмм.

Если вы дошли до этого момента, и все вышеперечисленное вас устраивает, смело связывайтесь со мной по указанным выше контактам и мы начнем наше сотрудничество!