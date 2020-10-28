Работаю в програме Vegas Pro 15.0. Также есть навыки в Adobe Photoshop и FL Studio.
К каждому заказу я подхожу креативно и готов брать на себя полную работу по созданию видео, а именно:
1.Склейка фрагментов видео, объединение красивыми переходами и цветокоррекция
2.Создание и анимация всплывающих надписей, различных иконок и картинок на вашем видео
3.Создание креативного интро и аутро (начало и конец видео)
Моё портфолио:
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Сериалы:
https://www.instagram.com/p/B_m4x7Dghd7/
https://www.instagram.com/p/CA42gGGlUkU/
https://www.instagram.com/p/CAGBXF9HINV/
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- Видеоблог + сйомки с квадрокоптера.
https://www.youtube.com/watch?v=j5YINKlSi2c&ab_channel=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%93%D1%83%D1%81%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=BEn32gqw7DU&ab_channel=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%93%D1%83%D1%81%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=j5YINKlSi2c&ab_channel=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%93%D1%83%D1%81%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=jdQjKb3uq0A&ab_channel=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%93%D1%83%D1%81%D1%96
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Для Instagram:
https://www.instagram.com/p/B_APKNrARXe/
https://www.instagram.com/p/B_IqVIdAYio/
https://www.instagram.com/p/B_UbYEBALUc/
https://www.instagram.com/p/CAdJMvigfaE/
https://www.instagram.com/p/CAp9IpTAIcd/
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- Игровая индустрия:
https://www.youtube.com/watch?v=IjlWJAM4yEw&ab_channel=WoT_BlitzWatafak
https://www.youtube.com/watch?v=aJqAIwv4pO4&ab_channel=WoT_BlitzWatafak
https://www.youtube.com/watch?v=eOyPt7apvEE&ab_channel=WoT_BlitzWatafak
https://www.youtube.com/watch?v=V0EzVhZkjWc&ab_channel=WoT_BlitzWatafak
https://www.youtube.com/watch?v=JLd0zQ_NXmQ&ab_channel=WoT_BlitzWatafak
https://www.youtube.com/watch?v=hItDQetFqe8&ab_channel=WoT_BlitzWatafak
https://www.youtube.com/watch?v=Ub9BcX8BAtg&ab_channel=WoT_BlitzWatafak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Также могу сделать пробный монтаж для вас ( до 1 мин ). Моя почта - [email protected] Telegram - @Pashtetiikk