Pashikuls

Павло Pashikuls

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Работаю в програме Vegas Pro 15.0. Также есть навыки в Adobe Photoshop и FL Studio.

К каждому заказу я подхожу креативно и готов брать на себя полную работу по созданию видео, а именно:

1.Склейка фрагментов видео, объединение красивыми переходами и цветокоррекция

2.Создание и анимация всплывающих надписей, различных иконок и картинок на вашем видео

3.Создание креативного интро и аутро (начало и конец видео)

Моё портфолио:

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Сериалы:

https://www.instagram.com/p/B_m4x7Dghd7/

https://www.instagram.com/p/CA42gGGlUkU/

https://www.instagram.com/p/CAGBXF9HINV/

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- Видеоблог + сйомки с квадрокоптера.

https://www.youtube.com/watch?v=j5YINKlSi2c&ab_channel=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%93%D1%83%D1%81%D1%96

https://www.youtube.com/watch?v=BEn32gqw7DU&ab_channel=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%93%D1%83%D1%81%D1%96

https://www.youtube.com/watch?v=j5YINKlSi2c&ab_channel=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%93%D1%83%D1%81%D1%96

https://www.youtube.com/watch?v=jdQjKb3uq0A&ab_channel=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%93%D1%83%D1%81%D1%96

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Для Instagram:

https://www.instagram.com/p/B_APKNrARXe/

https://www.instagram.com/p/B_IqVIdAYio/

https://www.instagram.com/p/B_UbYEBALUc/

https://www.instagram.com/p/CAdJMvigfaE/

https://www.instagram.com/p/CAp9IpTAIcd/

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- Игровая индустрия:

https://www.youtube.com/watch?v=IjlWJAM4yEw&ab_channel=WoT_BlitzWatafak

https://www.youtube.com/watch?v=aJqAIwv4pO4&ab_channel=WoT_BlitzWatafak

https://www.youtube.com/watch?v=eOyPt7apvEE&ab_channel=WoT_BlitzWatafak

https://www.youtube.com/watch?v=V0EzVhZkjWc&ab_channel=WoT_BlitzWatafak

https://www.youtube.com/watch?v=JLd0zQ_NXmQ&ab_channel=WoT_BlitzWatafak

https://www.youtube.com/watch?v=hItDQetFqe8&ab_channel=WoT_BlitzWatafak

https://www.youtube.com/watch?v=Ub9BcX8BAtg&ab_channel=WoT_BlitzWatafak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Также могу сделать пробный монтаж для вас ( до 1 мин ). Моя почта - [email protected]  Telegram - @Pashtetiikk