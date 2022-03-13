Pashtet228

Занимался разработкой прототипов 2D/3D игр различных жанров. Придумывал, комбинировали испытывал различные механики для получения нового опыта разработки.
В ходе разработки приходилось выполнять такие задачи:
- создание концепта игры.
- составление плана разработки.
- проектировка расширяемой архитектуры проекта.
- тестирование различных игровых механик.
- написание игровой логики.
- базовая работа с анимацией.
- верстка адаптивного UI на uGUI.
Чему я научился:
- применять паттерны проектирования на практике.
- писать чистый и понятный код.
- понимать где лучше всего стоит использовать готовые ассеты, а где делать самому
- анализировать чужой код.
Использованные технологии :
- Unity3d, ScriptableObject, new Input System, Prefab, Unity Action, DOTween