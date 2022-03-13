Pashtet228

Unity Developer

Занимался разработкой прототипов 2D/3D игр различных жанров. Придумывал, комбинировали испытывал различные механики для получения нового опыта разработки.

В ходе разработки приходилось выполнять такие задачи:

- создание концепта игры.

- составление плана разработки.

- проектировка расширяемой архитектуры проекта.

- тестирование различных игровых механик.

- написание игровой логики.

- базовая работа с анимацией.

- верстка адаптивного UI на uGUI.

Чему я научился:

- применять паттерны проектирования на практике.

- писать чистый и понятный код.

- понимать где лучше всего стоит использовать готовые ассеты, а где делать самому

- анализировать чужой код.

Использованные технологии :

- Unity3d, ScriptableObject, new Input System, Prefab, Unity Action, DOTween