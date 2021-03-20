2d и 3d дизайн. Анимация. Видеомонтаж

3D. (3ds max)

Я занимаюсь 3d визуализацией интерьеров. Читаю чертежи/могу визуализировать по фото. Освещение День/Ночь, текстурирование, материалы, работаю в максе + V-Ray. Так же визуализация через игровой движок udk. игровые карты и тд. Модели НЕ скачиваю, все моделирую сам (за исключением цветочков наверно, их трудоемко моделировать). Говоря проще: делаю все!

Так же 2d (after effects, photoshop)

Моушн дизайн/инфографика, шапки, буклеты и прочее.

В АЕ есть свой проект, но он не популярный, по скольку с ним быстро завязал, мультфильм про лягушонка, детский, развивающий. То есть отрисовка сцен, персонажка, анимирование, озвучка, написание музыки и сведение, все из моих рук. Так же интро для каналов, где необходимо сделать падающее с неба название, которое в пыль и трещины разбивает землю, тоже в моей области.

Так же работаю со звуком. Обработка, сведение, и хоть что (Audition, Fl Studio).