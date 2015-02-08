PaulGun

Павел PaulGun

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Предлагаю услуги переводчика различных видов текстов.

Цель: соискание должности переводчика.

Зарплата: 120 руб./1800 знаков с пробелами.

Образование: РГУ им. Есенина

Факультет: Институт иностранных языков

Специальность: Переводчик

Опыт работы:

2013 - настоящее время:

МОУ, Гимназия №5

Дополнительные сведения:

ПК: Word, Excel, Power Point, PhotoShop

Английский - свободное владение

Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от 6 часов
нет рейтинга