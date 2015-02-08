Предлагаю услуги переводчика различных видов текстов.
Цель: соискание должности переводчика.
Зарплата: 120 руб./1800 знаков с пробелами.
Образование: РГУ им. Есенина
Факультет: Институт иностранных языков
Специальность: Переводчик
Опыт работы:
2013 - настоящее время:
МОУ, Гимназия №5
Дополнительные сведения:
ПК: Word, Excel, Power Point, PhotoShop
Английский - свободное владение
Действие аккаунта приостановлено!
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от 6 часов
нет рейтинга