Pavel-Petpovich

Павел Pavel-Petpovich

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Настрою Яндекс Директ "РСЯ"

Меня зовут Павел. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса "РСЯ".

В этой профессии я, с начала 2018 года. 

Я окончил одну из лучших школ. Европейского уровня "PROFI INTERNET" по специальности “Специалист по интернет-рекламе" усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. 

Я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее. 

Жду от Вас ответа. 

С уважением_ Павел.