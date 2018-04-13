Настрою Яндекс Директ "РСЯ"

Добавлена
6 лет назад
126 просмотров
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Меня зовут Павел. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса "РСЯ".

В этой профессии я, с начала 2018 года. 

Я окончил одну из лучших школ. Европейского уровня "PROFI INTERNET" по специальности “Специалист по интернет-рекламе" усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. 

Я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее. 

Жду от Вас ответа.

С уважением_ Павел.