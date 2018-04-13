Настрою Яндекс Директ "РСЯ"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня зовут Павел. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса "РСЯ".
В этой профессии я, с начала 2018 года.
Я окончил одну из лучших школ. Европейского уровня "PROFI INTERNET" по специальности “Специалист по интернет-рекламе" усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
Я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
С уважением_ Павел.