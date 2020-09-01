Сертифицированный партнер amoCRM с опытом в 20 отрасляхбизнеса. Внедряю amoCRM с максимальной детализацией настройки, разрабатываю
дополнительные функции для amoCRM на заказ. Одним словом, увеличиваю Вашу
прибыль за счет автоматизации работы отдела продаж.
Внедрение amoCRM поможет вам:
- Понять текущее состояние бизнеса в цифрах
- Сократить цикл сделки, повысить уровень сервиса
- Увеличить клиентов в 2 раза, при том же количествеклиентов
- Увеличить лояльность покупателей и средний чек покупки
- Сформировать систему контроля в режиме онлайн
Работаю в среднем ценовом сегменте, который включает впроект консалтинговую составляющую (разбор бизнес-процессов и продаж),
максимально качественно адаптируя продукт под бизнес и сопровождение клиентов.
Делаю максимум того, что возможно! За время работы не былони одного недовольного клиента, чем я очень горжусь!
Работаю дистанционно по всей России, СНГ.
Звоните по телефону: +7 (913) 581-38-20
Оставляйте заявки на почте: [email protected]