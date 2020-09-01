Внедрение и настройка amoCRM

Сертифицированный партнер amoCRM с опытом в 20 отрасляхбизнеса. Внедряю amoCRM с максимальной детализацией настройки, разрабатываю

дополнительные функции для amoCRM на заказ. Одним словом, увеличиваю Вашу

прибыль за счет автоматизации работы отдела продаж.

Внедрение amoCRM поможет вам:

- Понять текущее состояние бизнеса в цифрах

- Сократить цикл сделки, повысить уровень сервиса

- Увеличить клиентов в 2 раза, при том же количествеклиентов

- Увеличить лояльность покупателей и средний чек покупки

- Сформировать систему контроля в режиме онлайн

Работаю в среднем ценовом сегменте, который включает впроект консалтинговую составляющую (разбор бизнес-процессов и продаж),

максимально качественно адаптируя продукт под бизнес и сопровождение клиентов.

Делаю максимум того, что возможно! За время работы не былони одного недовольного клиента, чем я очень горжусь!

Работаю дистанционно по всей России, СНГ.

Звоните по телефону: +7 (913) 581-38-20

Оставляйте заявки на почте: [email protected]