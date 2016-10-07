PavelShvarko

Диктор удаленно
Диктор!Озвучка текстов любой сложности, работа в профессиональной студии с использованием отличной аппаратуры.
Гибкий тембр, с возможностью подобрать совершенно любой окрас (Рекламный-пафосный, добрый, художественный, веселый, искренний и даже эротичный ;))
Заинтересован в долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве, диплом режиссера и опыт.
Об оплате сможем договориться, иду на диалог -
Skype: sharkopavel1.
Примеры работ ---> https://www.youtube.com/watch?v=ieJfbgNKlp4&list=PLFSc6KiEDpz1_pRc-T5fRO715TUzxGKbp
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Павел не просто талант, а ТАЛАНТИЩЕ! Работа выполнена на все 110%, браво! + 10 баллов!
Ответный отзыв
Спасибо за предоставленный фронт работы, очень доходчиво. Отдельное спасибо за бонус. Жду заказов :)