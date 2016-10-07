PavelShvarko

Павел Шварко PavelShvarko

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Диктор удаленно

Диктор!

Озвучка текстов любой сложности, работа в профессиональной студии с использованием отличной аппаратуры.

Гибкий тембр, с возможностью подобрать совершенно любой окрас (Рекламный-пафосный, добрый, художественный, веселый, искренний и даже эротичный ;)) 

Заинтересован в долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве, диплом режиссера и опыт.

Об оплате сможем договориться, иду на диалог -

Skype: sharkopavel1.

https://vk.com/shvarko

[email protected]

Примеры работ ---> https://www.youtube.com/watch?v=ieJfbgNKlp4&list=PLFSc6KiEDpz1_pRc-T5fRO715TUzxGKbp

Отзывы заказчиков

bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
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Павел не просто талант, а ТАЛАНТИЩЕ! Работа выполнена на все 110%, браво! + 10 баллов!
Спасибо за предоставленный фронт работы, очень доходчиво. Отдельное спасибо за бонус. Жду заказов :)
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