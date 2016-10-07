Озвучить Видео

Озвучание популярного мексиканского сериала 2016 года (двухголосое), продолжительностью 60-70 минут. Субтитры имеются. Первые две серии выпускаются в группе сериала, затем озвучание полностью финансируется зрителями. Бюджет указан за пробные первые серии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переозвучить видеоролик, его пример по ссылке: https://yadi.sk/i/4gxpv5bAvoVo6
Текст на русском языке есть.
От вас:
1. Пример голоса, не обязательно как в оригинале. Но это должен быть голос деда мороза.
2. При озвучке грамотно попадать в видеоряд. Из-за бороды мимику губ не видно, это плюс. Но присутствует жестикуляция руками, паузы и прочее, что нужно учитывать.
3. Наложить закадровую музыку, один трек, фоном. Берем отсюда https://www.youtube.com/watch?v=qehWsL0zErY
4. Фоновые звуки, наложить примерно как в оригинале. Потрескивание костра фоном, на протяжении всего ролика, и несколько звуков при появляющихся спецэффектах на экране (появляющийся планшет) и пр.
Если устроит цена и качество работы, возможно сотрудничество на постоянной основе. Все дальнейшие задания будут аналогичны, озвучить еще несколько серий про деда мороза.
Пишите цену за озвучку одной серии + сроки. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги
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