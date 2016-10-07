Озвучить Видео

ОзвучиваниеЗавершен19 заявок1022 просмотра
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Необходимо переозвучить видеоролик, его пример по ссылке: https://yadi.sk/i/4gxpv5bAvoVo6 

Текст на русском языке есть. 

От вас: 

1. Пример голоса, не обязательно как в оригинале. Но это должен быть голос деда мороза.

2. При озвучке грамотно попадать в видеоряд. Из-за бороды мимику губ не видно, это плюс. Но присутствует жестикуляция руками, паузы и прочее, что нужно учитывать.

3. Наложить закадровую музыку, один трек, фоном. Берем отсюда https://www.youtube.com/watch?v=qehWsL0zErY

4. Фоновые звуки, наложить примерно как в оригинале. Потрескивание костра фоном, на протяжении всего ролика, и несколько звуков при появляющихся спецэффектах на экране (появляющийся планшет) и пр.

Если устроит цена и качество работы, возможно сотрудничество на постоянной основе. Все дальнейшие задания будут аналогичны, озвучить еще несколько серий про деда мороза.

Пишите цену за озвучку одной серии + сроки. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги 

7 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
PavelShvarko
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Павел не просто талант, а ТАЛАНТИЩЕ! Работа выполнена на все 110%, браво! + 10 баллов!
Спасибо за предоставленный фронт работы, очень доходчиво. Отдельное спасибо за бонус. Жду заказов :)
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