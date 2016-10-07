Озвучить Видео

Необходимо переозвучить видеоролик, его пример по ссылке: https://yadi.sk/i/4gxpv5bAvoVo6

Текст на русском языке есть.

От вас:

1. Пример голоса, не обязательно как в оригинале. Но это должен быть голос деда мороза.

2. При озвучке грамотно попадать в видеоряд. Из-за бороды мимику губ не видно, это плюс. Но присутствует жестикуляция руками, паузы и прочее, что нужно учитывать.

3. Наложить закадровую музыку, один трек, фоном. Берем отсюда https://www.youtube.com/watch?v=qehWsL0zErY

4. Фоновые звуки, наложить примерно как в оригинале. Потрескивание костра фоном, на протяжении всего ролика, и несколько звуков при появляющихся спецэффектах на экране (появляющийся планшет) и пр.

Если устроит цена и качество работы, возможно сотрудничество на постоянной основе. Все дальнейшие задания будут аналогичны, озвучить еще несколько серий про деда мороза.

Пишите цену за озвучку одной серии + сроки. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги