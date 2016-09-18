Озвучание мексиканского сериала (двухголосое)

Здравствуйте, меня интересует услуги английского диктора, нужно озвучивать видео - 5мин. 400 слов. вот русская версия https://www.youtube.com/watch?v=VEmUsreUxck
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Озвучание популярного мексиканского сериала 2016 года (двухголосое), продолжительностью 60-70 минут. Субтитры имеются. Первые две серии выпускаются в группе сериала, затем озвучание полностью финансируется зрителями. Бюджет указан за пробные первые серии.
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