Озвучание мексиканского сериала (двухголосое)

$12
ОзвучиваниеЗакрыт43 заявки542 просмотра
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Озвучание популярного мексиканского сериала 2016 года (двухголосое), продолжительностью 60-70 минут. Субтитры имеются. Первые две серии выпускаются в группе сериала, затем озвучание полностью финансируется зрителями. Бюджет указан за пробные первые серии.

7 лет назад
Amaliya94
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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