IVR (женский голос)

ОзвучиваниеЗакрыт22 заявки407 просмотров
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Женский голос.

Небольшое голосовое меню IVR.

Буквально 3-4 файла с парой фраз.

Жду пример вашего голоса, стоимость.

7 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
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