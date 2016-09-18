Требуется английский диктор видео 5 минут 400 слов

Требуется сотрудник для описания одного проекта в видеоформате. Нужен человек с хорошей дикцией и небыстрой речью. Если все будет нормально, то рассматриваем взять в штат на постоянной основе. Ваша задача: 1. Живое видеообщение с людьми и наговаривание определенного текста, где ...