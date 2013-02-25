Задача: Выложить баннер на сутки или на неделю в группах по тематике техника или компьютеры, где не менее 30000 подписчиков. В день, когда в этих группах самая большая посещаемость.
Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Задача: Выложить баннер на сутки или на неделю в группах по тематике техника или компьютеры, где не менее 30000 подписчиков. В день, когда в этих группах самая большая посещаемость.
Рекламам в группах не менее 50000 тысяч участников. Выложить баннер или статью.
Задача: Набрать 5000 подписчиков (не посетителей), нужно сделать так объявление, что бы люди которые заходили на сайт подписывались на нашу рассылку. Цену, сроки или доработки на сайте обсуждаются до начало работы.