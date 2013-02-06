Проработав больше года с хорошим заказчиком научилась писать любые тексты

Больше года занимаюсь рерайтингом. Стараюсь соответствовать требованиям заказчика. За это время сталкивалась с заданиями самой разнообразной тематики, от строительства бань до принципов Аюрведы.

Окончила Судостроительный техникум, но став Мастером Спорта СССР по лёгкой атлетике, решила изменить свою профессию. Для этого окончила Педагогический Институт и стала тренером-преподавателем в СДЮШОР по лёгкой атлетике, где продолжаю работать и в настоящее время. Не по наслышке знакома с методиками тренировок, воспитанием здорового и всесторонне развитого подрастающего поколения.

Воспитываю дочь. Зарабатываю,чтобы иметь возможность достойно жить, помогать близким и любимым людям. Стоимость 1000 знаков 1,5-2$. С ключами 2,5$.