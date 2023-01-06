Дизайн приложений и сайтов (UI-UX)

💬 Сайты, приложения и лэндинги - моя тарелка.

👉 В своей тарелке я себя хорошо чувствую, но не боюсь нарушать границы привычного.

👉 С неё я ем, а значит и отношение у меня к ней трепетное.



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🖐 Привет!

Меня зовут Егор и я веб-дизайнер. Не люблю брокколи и опоздания, мне 26 лет и я только начал строить свою семью. В прошлом работал дизайнером рабочего интерфейса. Считаю, что дизайн делится на красоту и решение проблемы, без возможности уйти в крайность. Своеобразная формула инь-янь, где одно вытекает из другого.

🔥 Бесплатные правки

Нет ограничений и проблем в преодолении пути к желаемому результату.

💳 Предоплата

Покупаю себе доширак и начинаю работать.

🧡 Мое порфтолио

Egor Грушко on Behance

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