PayWay

Егор PayWay

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн приложений и сайтов (UI-UX)

&#128172 Сайты, приложения и лэндинги - моя тарелка.

&#128073 В своей тарелке я себя хорошо чувствую, но не боюсь нарушать границы привычного.
&#128073 С неё я ем, а значит и отношение у меня к ней трепетное.

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&#128400 Привет!
Меня зовут Егор и я веб-дизайнер. Не люблю брокколи и опоздания, мне 26 лет и я только начал строить свою семью. В прошлом работал дизайнером рабочего интерфейса. Считаю, что дизайн делится на красоту и решение проблемы, без возможности уйти в крайность. Своеобразная формула инь-янь, где одно вытекает из другого.

&#128293 Бесплатные правки

Нет ограничений и проблем в преодолении пути к желаемому результату.

&#128179 Предоплата

Покупаю себе доширак и начинаю работать.

&#129505 Мое порфтолио

Egor Грушко on Behance

&#128222 Мои контакты

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