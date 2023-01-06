Дизайн приложений и сайтов (UI-UX)
💬 Сайты, приложения и лэндинги - моя тарелка.
👉 В своей тарелке я себя хорошо чувствую, но не боюсь нарушать границы привычного.
👉 С неё я ем, а значит и отношение у меня к ней трепетное.
______________________________________________________
🖐 Привет!
Меня зовут Егор и я веб-дизайнер. Не люблю брокколи и опоздания, мне 26 лет и я только начал строить свою семью. В прошлом работал дизайнером рабочего интерфейса. Считаю, что дизайн делится на красоту и решение проблемы, без возможности уйти в крайность. Своеобразная формула инь-янь, где одно вытекает из другого.
🔥 Бесплатные правки
Нет ограничений и проблем в преодолении пути к желаемому результату.
💳 Предоплата
Покупаю себе доширак и начинаю работать.
🧡 Мое порфтолио
📞 Мои контакты
Портфолио
- Boilling (приложение/лого)48 просмотров
- Landing page - hookan bar47 просмотров
- Landing page - windows (пластиковые окна)37 просмотров
- Логотип, флаер, меню22 просмотра