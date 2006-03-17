PeGaS

Гость PeGaS

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
artemka1
Гость 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$2
10 баллов
18 лет назад
Создание баннера 88х31
Быстро и качественно, 10 балов!
Сдал работу. Получил зарплату. Все как положено. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв