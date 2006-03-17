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Гость
PeGaS
PeGaS
36 лет
Россия
/
Москва
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Гость
artemka1
35 лет
Россия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
$2
10 баллов
18 лет назад
Создание баннера 88х31
Быстро и качественно, 10 балов!
Сдал работу. Получил зарплату. Все как положено. Доволен сотрудничеством.
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Отзывы заказчиков
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