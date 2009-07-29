Peacemaker

Профессиональный переводчик-редактор

Большой опыт перевода технической литературы (AV-аппаратура, фототехника, измерительное оборудование, IM и дескрипты); перевожу бизнес корреспонденцию, рекламные материалы, маркетинговые исследования и недвижимость.

Опыт работы переводчиком более 5 лет. Имею опыт работы с компаниями Sony, Panasonic, Kenwood, Hitachi, Fluke, Konica Minolta, InterComp, Citroёn и др.

Отличное знание английского языка (специальность: перевод и переводоведение), грамматика, пунктуация, синтаксис и т.п. Беру небольшие проекты по переводу для быстрого и качественного перевода. Долгое время занимаюсь редактированием как английских, так и русскоязычных текстов. Есть возможность проверять английские тексты редактором - носителем английского языка и корректорами.