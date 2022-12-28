Peacewalker

Обработка фотографий, озвучка русский/английский, переводы, а так же написание программ для микроконтроллеров

Разработка программ под различные самоделки и нужды для микроконтроллеров esp32, arduino, в том числе настройка raspberry pi различных версий и помощь с решением задач по коддингу.

Полупрофессиональная озвучка любого текста, как на русском языке, так и на английском. За примерами работ писать в лс, там спишемся касаемо телеграмма или любой другой удобной Вам платформы.

Также имеется большой опыт работы в обработке фото, изменении оформления, дизайна групп вк, каналов телеграмм и др.