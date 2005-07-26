Миру мир

Студент колледжа. Учусь на специальности «Компьютерная инженерия». Владею русским и украинским языками на высоком уровне, а также английским на уровне B2. Сейчас изучаю немецкий. Имею навыки работы с языками программирования: С++, С#, Pascal и Python. Весьма хорош в написании текстов, а также отлично владею навыком рерайта.



Выполню заказ быстро и в кратчайшие сроки. Почти всегда нахожусь на связи, проблем с этим точно не будет. Готов выполнять все до мельчайших деталей.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @pecroxo

Телефон: +380958445776