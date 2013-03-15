Pefren

Михаил Pefren

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Laravel

Занимаюсь веб-программированием 6 года, из них 4 года - Laravel. Нравится создание сайтов, в частности, интернет-магазинов.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Kiso
48 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$13
9 баллов
11 лет назад
Корректировка текста
Спасибо. Все отлично.
Приятно было поработать!
Ответный отзыв
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Написать статью 3000 знаков
Отличная работа! Рекомендую Михаила!
С Дмитрием приятно работать, оплата поступила очень быстро. Этому человеку однозначно можно доверять.
Ответный отзыв
Dian4ik9180268
Диана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
$5
10 баллов
12 лет назад
Расшифровка аудио
Выполнено в срок, на Михаила можно положится, остались только положительные впечатления
Приятно было поработать!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#901
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#1430