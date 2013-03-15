Laravel
Занимаюсь веб-программированием 6 года, из них 4 года - Laravel. Нравится создание сайтов, в частности, интернет-магазинов.
Портфолио
- Сайт-визитка IT-компании "Adraba"1345 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
9 баллов
11 лет назад
Спасибо. Все отлично.
Ответный отзыв
Приятно было поработать!
$3
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа! Рекомендую Михаила!
Ответный отзыв
С Дмитрием приятно работать, оплата поступила очень быстро. Этому человеку однозначно можно доверять.
$5
10 баллов
12 лет назад
Выполнено в срок, на Михаила можно положится, остались только положительные впечатления
Ответный отзыв
Приятно было поработать!
Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
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HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
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