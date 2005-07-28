Напишу все за вас
Немного разбираюсь в дизайне, могу сделать прекрасный реферат, проект, лабараторную на любую тему.
Темы связаные с космосом получаются особенно хорошо.
Знаю русский, украинский, частично английский и испанский.
Так же хорошо пишу сценарии, могу придумать альтернативную концовку к книге которая не смотрелаь бы глупо (только если концовка неопределненная, странная, не воспринемается и тд.), могу написать анализ книги, контрольные.
Собираю на пк тк мой остался дома в Украине а я в Испании.