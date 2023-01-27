Крутой графический дизайнер и любитель пельменей

Приветствую!

Меня зовут Никита и я графический дизайнер из Уссурийска. Уверенно владею программами Aoobe photoshop, illustrator, Corel и Figma. Люблю есть пельмени и изучать новый софт.

Что я умею?

Все, что угодно заказчику.

Но для примера:

- Дизайн полиграфии (визитки, баннеры, этикетки и т.п.)

- Дизайн логотипов

- Оформление соц. сетей

- Рисую в векторе

- UX/UI дизайн

Работаю по предоплате (50%). Правки абсолютно бесплатно. В случаи, если я не оправдаю ваших ожиданий, весь аванс возвращается к вам