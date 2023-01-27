Крутой графический дизайнер и любитель пельменей
Приветствую!
Меня зовут Никита и я графический дизайнер из Уссурийска. Уверенно владею программами Aoobe photoshop, illustrator, Corel и Figma. Люблю есть пельмени и изучать новый софт.
Что я умею?
Все, что угодно заказчику.
Но для примера:
- Дизайн полиграфии (визитки, баннеры, этикетки и т.п.)
- Дизайн логотипов
- Оформление соц. сетей
- Рисую в векторе
- UX/UI дизайн
Работаю по предоплате (50%). Правки абсолютно бесплатно. В случаи, если я не оправдаю ваших ожиданий, весь аванс возвращается к вам
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Постеры #32 просмотра
- Постеры #14 просмотра
- Постеры #23 просмотра
- Логотипы #15 просмотров
- Постеры к фильмам #14 просмотра
- Постер "Нечто"2 просмотра
- Скейтшоп2 просмотра
- Сайт по продаже постеров "Cinema Critique"3 просмотра