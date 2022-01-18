Peltsalina

Копирайтер, рерайтер, работа с клиентами
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Я готова выполнить для вас заказ на
- копирайтинг
- SEO-копирайтинг
- рерайтинг
- расшифровка интервью
- расшифровка аудиозаписей текста
- описание игр, фильмов, сериалов
- статью для сайта
- пост для соц.сетей
Гарантирую своевременное выполнение работы, соблюдение правил пунктуации и орфографии, оригинальный текст, а так же внесение необходимых правок по вашему требованию. Так как я начинающий копирайтер,
собирающий портфолио, у Вас есть возможность заказать мои услуги по
бюджетным ценам. Отзывы о работе приветствую!
При необходимости выполню тестовое задание.
Если моя работа будет вам интересна - готова рассмотреть долговременное сотрудничество.
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