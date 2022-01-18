Peltsalina

Алина Peltsalina

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер, рерайтер, работа с клиентами

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Я готова выполнить для вас заказ на

  • копирайтинг
  • SEO-копирайтинг
  • рерайтинг
  • расшифровка интервью
  • расшифровка аудиозаписей текста
  • описание игр, фильмов, сериалов
  • статью для сайта
  • пост для соц.сетей
Так же готова брать экспресс-заказы.

Гарантирую своевременное выполнение работы, соблюдение правил пунктуации и орфографии, оригинальный текст, а так же внесение необходимых правок по вашему требованию. Так как я начинающий копирайтер,

собирающий портфолио, у Вас есть возможность заказать мои услуги по

бюджетным ценам. Отзывы о работе приветствую!

При необходимости выполню тестовое задание.

Если моя работа будет вам интересна - готова рассмотреть долговременное сотрудничество. 