Peltsalina

Копирайтер, рерайтер, работа с клиентами

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Я готова выполнить для вас заказ на

копирайтинг

SEO-копирайтинг

рерайтинг

расшифровка интервью

расшифровка аудиозаписей текста

описание игр, фильмов, сериалов

статью для сайта

пост для соц.сетей

Так же готова брать экспресс-заказы.

Гарантирую своевременное выполнение работы, соблюдение правил пунктуации и орфографии, оригинальный текст, а так же внесение необходимых правок по вашему требованию. Так как я начинающий копирайтер,

собирающий портфолио, у Вас есть возможность заказать мои услуги по

бюджетным ценам. Отзывы о работе приветствую!

При необходимости выполню тестовое задание.

Если моя работа будет вам интересна - готова рассмотреть долговременное сотрудничество.