Михаил Соловьев PenkovskiyPenkovskiy
37 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка сайтов и Landing Page "под ключ"
АДАПТАЦИЯ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
(ваши клиенты смогут совершать заказ с мобильных телефонов или планшетов)
АНИМИРОВАННЫЙ ЛЭНДИНГ ИЛИ САЙТ ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО
(html5 анимация не перегружающая вес ваших страниц)
SOCFISHING
Интеграция сервиса (Socfishing) - БЕСПЛАТНО. Вы сможете дожать клиента который ушел не оформив заказ)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Worldtattoo-nn.ru129 просмотров
- Promo.profpotolki.com152 просмотра
- Zakupki44.ru119 просмотров
- Sayany-poverka.ru110 просмотров
- Motoresurs.kz143 просмотра