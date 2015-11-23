Penkovskiy

Михаил Соловьев Penkovskiy

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка сайтов и Landing Page "под ключ"

АДАПТАЦИЯ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

(ваши клиенты смогут совершать заказ с мобильных телефонов или планшетов)

АНИМИРОВАННЫЙ ЛЭНДИНГ ИЛИ САЙТ ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО

(html5 анимация не перегружающая вес ваших страниц)

SOCFISHING

Интеграция сервиса  (Socfishing) - БЕСПЛАТНО. Вы сможете дожать клиента который ушел не оформив заказ)

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