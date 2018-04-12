Perezvonov

Андрей Perezvonov

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Художественный перевод, технический перевод. Написание оригинальных текстов любой тематики на русском или английском.

Высшее лингвистической образование (английский язык).

Знаю в совершенстве русский, превосходно владею английским. Обладаю гибким слогом, то есть он может быть свободным и лёгким, а может быть тяжёлым и вязким, всё зависит от требований заказа.

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Отзывы заказчиков

max_p83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Текст для видеоролика.
Хороший исполнитель, понравилась работа, спасибо!
Хороший заказчик, отзывчивый. Постановка задачи ясная и понятная. Рекомендую!
Ответный отзыв