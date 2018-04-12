Художественный перевод, технический перевод. Написание оригинальных текстов любой тематики на русском или английском.

Высшее лингвистической образование (английский язык).

Знаю в совершенстве русский, превосходно владею английским. Обладаю гибким слогом, то есть он может быть свободным и лёгким, а может быть тяжёлым и вязким, всё зависит от требований заказа.