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Ольга
Permreff
Permreff
34 года
Россия
/
Пермь
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр
alex237396
40 лет
Россия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
$1
10 баллов
9 лет назад
Перенос таблиц с рисунка в ворд таблицу
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
1
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