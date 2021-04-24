Гиперответственность, соблюдение жестких дедлайнов, конфиденциальность - главные принципы работы

v Работаю с текстами преимущественно публицистической тематики. Также перевожу личную и деловую документацию и научно-популярные (неспециализированные) тексты различных направлений.

v Объём перевода в день — до 6 печатных листов с иностранного языка и наоборот. ТМ — SmartCat.

v Ставки и способы оплаты обсуждаются в пределах разумного.

v Более подробную информацию можно узнать по почте [email protected]

Владею программами: Trados, SmartCAT, MS Office.