Frontend web developer
HTML5, CSS3, JavaScript, React(basic), TypeScript(basic), Bootstrap, TailwindCSS, предпроцессор SASS(SCSS), адаптивная верстка и кроссбраузерность, работа с макетами в Photoshop, Figma, редакторы VSCode, IDE PHPStorm, принципы работы и основные команды Git, валидность и верификация кода, размещение сайта на хостинге
Сертификаты обучения:
FRONTEND ADVANCED
2022 | United Nations Global Compact Network in Ukraine
ADVANCED FRONTEND WEB DEVELOPER
2020 | IT Nation is issued by CODIFUN SLR
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
#474
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
#1347
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
#2067
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
#3608
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
#4924