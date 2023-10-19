Frontend web developer

HTML5, CSS3, JavaScript, React(basic), TypeScript(basic), Bootstrap, TailwindCSS, предпроцессор SASS(SCSS), адаптивная верстка и кроссбраузерность, работа с макетами в Photoshop, Figma, редакторы VSCode, IDE PHPStorm, принципы работы и основные команды Git, валидность и верификация кода, размещение сайта на хостинге

Сертификаты обучения: