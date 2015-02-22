Personal1967

Светлана Personal1967

 
57 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Рерайт и копирайт всех видов, профессионально,в указанные сроки!!!

Образование: 3-в/о: педагогическое ( дошкольное воспитание и педагогика 1-4 кл), машины и технология литейного производства (инженер- технолог-механик), специалист управления персоналом. Профессионально выполняю работы на тематику своих специальностей. Ищу постоянного заказчика по  тематикам:

  • Педагогика и психология дошкольного и школьного воспитания.
  • Педагогика и психология семейных отношений.
  • Подготовка детей к школе.
  •  Управление персоналом. Рекрутинг. Кадровый учет и делопроизводство.
  • Строительство (евроремонт, инструменты, материалы)
  • Литейное производство.
  • Кулинария. Сад. Огород. Природа. Погода. Путешествия и туризм.
  • История СССР. География мира. Языковедение. 
  • Красота и здоровье. Раздельное питание.
  • Сексология. 
ВНИМАНИЕ! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на weblancer.net. 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте бдительны! Вас обманывают!

О КОНТАКТАХ! Свои контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе! Мой логин в skype никак не связан с логином на weblancer, а также не содержит точек. Если вы получили мои контакты НЕ через личные сообщения на этом ресурсе — велика вероятность обмана. Напишите мне ЛС, чтобы удостовериться, с кем вы имеете дело.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (WebMoney/Western Union/Карта ПриватБанка).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

-  опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов). 

1.1. На главную страницу. От 20 до 25 $.

1.2. Текст «О компании». От 15 до 20 $.

1.3. Тексты в разделы. От 8 до 12 $.

1.4. Продающие тексты. От 10 до 20 $.

1.5. Информационные тексты. От 5 до 8 $.

1.6. Пресс-релизы, обзоры. От 10 до 15 $.

1.7. Описания товаров до 500 знаков. От 3 до 5 за одно описание.

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).

2.1. Коммерческое предложение. От 50 до 80 $.

2.2. Публикации в журналы. От 60 до 90 $.

2.3. Презентации. От 30 до 50 $.

2.4. Листовки. От 25 до 50 $.

2.5. Буклеты. От 35 до 60 $.

3. Landing page (текст + структура). От 70 до 200 $ (стоимость указана за один landing).

4. Рерайтинг. От 2 до 4 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

5. Поэзия. От 5 до 10 $ (стоимость указана за четверостишье).

6. Шаблон для размножения. От 10 до 15$ (за 1000 знаков исходного текста).

ВНИМАНИЕ! 

Каждый текст может быть оптимизирован под ключевые слова.

Стоимость текстов, отсутствующих в перечне услуг, обсуждается индивидуально.

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