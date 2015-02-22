Рерайт и копирайт всех видов, профессионально,в указанные сроки!!!

Образование: 3-в/о: педагогическое ( дошкольное воспитание и педагогика 1-4 кл), машины и технология литейного производства ( инженер- технолог-механик), специалист управления персоналом. Профессионально выполняю работы на тематику своих специальностей. Ищу постоянного заказчика по тематикам:

Педагогика и психология дошкольного и школьного воспитания.

Педагогика и психология семейных отношений.

Подготовка детей к школе.

Управление персоналом. Рекрутинг. Кадровый учет и делопроизводство.

Строительство (евроремонт, инструменты, материалы)

Литейное производство.

Кулинария. Сад. Огород. Природа. Погода. Путешествия и туризм.

История СССР. География мира. Языковедение.

Красота и здоровье. Раздельное питание.

Сексология.

1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на weblancer.net . 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте бдительны! Вас обманывают!

О КОНТАКТАХ! Свои контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе! Мой логин в skype никак не связан с логином на weblancer, а также не содержит точек. Если вы получили мои контакты НЕ через личные сообщения на этом ресурсе — велика вероятность обмана. Напишите мне ЛС, чтобы удостовериться, с кем вы имеете дело.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить: - задание (в случае отсутствия – помогу в составлении); - ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут); - предоплату (WebMoney/Western Union/Карта ПриватБанка). С моей стороны при реализации каждого проекта: - прорабатывается концепция текста; - применяется творческий подход; - опыт и профессионализм; - строго соблюдаются оговоренные сроки; - поддерживается постоянная связь с заказчиком; - осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ